مجموعة مسلحة تقتل خمسة أشخاص في ناد بجنوب البرازيل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت تقارير لوسائل إعلام محلية بالبرازيل: "إن مجموعة مسلحة اقتحمت ناديا في مدينة موستارداس بجنوب البلاد وأطلقت النار على العاملين والرواد فقتلت خمسة أشخاص وأصابت أربعة آخرين بجروح خطيرة".



وقال موقع (يو.أو.إل) الإخباري الإلكتروني: "إن تلك المجموعة المسلحة التي كانت ملثمة أيضا سرقت متعلقات الضحايا بما في ذلك هواتفهم المحمولة ومحافظهم قبل هروبها".



وقالت الشرطة البرازيلية للموقع: "ليس من بين الضحايا من له سجل إجرامي وأضافت أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى في بورتو اليجري عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول التي تبعد نحو 220 كيلومترا عن مسرح الجريمة".



ولم تتوافر معلومات فيما يتعلق بالدافع المحتمل وراء الجريمة كما لم يتم اعتقال أحد بحلول ساعة متأخرة من مساء السبت.



وفي أيار/مايو قتلت مجموعة مسلحة أخرى 11 شخصا في حانة بمدينة بيليم بشمال البرازيل.