اليمن: المجلس الانتقالي يعلن التزامه بوقف إطلاق النار في عدن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المجلس الانتقالي، اليوم الأحد، التزامه بوقف إطلاق النار في عدن استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح في وقت سابق، أن القيادة المشتركة للتحالف قد طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مؤكدة أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك.



ودعت القيادة المشتركة للتحالف كافة المكونات والتشكيلات العسكرية من الانتقالي وقوات الحزام الأمني إلى العودة الفورية لمواقعها والانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ورفضت قيادة التحالف بشكل قاطع تلك "التطورات الخطيرة" منوهة إلى أنها لن تتوانى عن مواجهة كل من يخالف هذا الإعلان، ويسعى لاستمرار القتال والفـتنة والإضرار بالأمن والاستقرار.



ودعت القيادة كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من جماعات الحوثي والتنظيمات المسلحة الأخرى، كتنظيمي القاعدة والدولة.



وقد وجهت السعودية دعوة للحكومة اليمنية وجميع أطراف النزاع إلى اجتماع عاجل يُعـقد في المملكة.



وقالت الخارجية السعودية: "إن المملكة تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن"، مشيرة إلى أن الاجتماع، سيناقش الخلافات من أجل تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفـرقة، والتصدي لجماعات الحوثي، والتنظيمات المسلحة الأخرى، واستعادة الدولة اليمنية أمنها واستقرارها.