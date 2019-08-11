دولي

زعيم كوريا الشمالية يتابع تجربة "سلاح جديد"

زعيم كوريا الشمالية يتابع تجربة "سلاح جديد"
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تابع أمس السبت تجربة سلاح جديد جرى تطويره ليناسب تضاريس البلاد".

وقالت كوريا الجنوبية: "إن كوريا الشماليةأطلقت فيما يبدو صاروخين قصيري المدى، ووصفت الأمر بأنه استعراض للقوة في مواجهة التدريبات العسكرية المشتركة الجديدة مع الولايات المتحدة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر من يوم السبت مقذوفين مجهولي الهوية في اتجاه البحر الشرقي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية بالقرب من مدينة هام هيونغ الساحلية الشرقية بإقليم هام كيونغ الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي.

وذكرت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب الوضع عن كثب تحسبا لاحتمال حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد.

وتجري سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلا مشتركا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.

ويأتي هذا بعد مرور 4 أيام فقط على إطلاق الشمال للصاروخين الباليستيين قصيري المدى في يوم 6 أب/أغسطس الجاري، وهو خامس إطلاق من نوعه منذ يوم 25 تموز/يوليو الماضي.

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