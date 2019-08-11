وفاة حاجة فلسطينية أثناء أدائها لمناسب الحج في مكة المكرمة









خاص دنيا الوطنأفاد حسام أبو الرب وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية، بوفاة الحاجة سارة أبو جزر اليوم الأحد، أثناء أدائها مناسك الحج في مكة المكرمة.وأشار أبو الرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن الحاجة أبو جزر، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كانت تعاني من مرض، وتم إدخالها الى المستشفى، وليتم الاعلان عن وفاتها.