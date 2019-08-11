بعد اقتحامه منذ الصباح.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب من المسجد الاقصى



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الاقصى المبارك، ومنعت المصلين من دخوله، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، تمهيدا للسماح لـ 450 مستوطناً من اقتحام المسجد.





رام الله - دنيا الوطنانسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، من المسجد الاقصى المبارك، وباحاته، بعد أن نفذت عمليات اقتحام واسعة منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد، والتي أسفرت عن مواجهات عنيفة، أدت الى إصابة العشرات من الفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع قناة (فلسطين) الفضائية.