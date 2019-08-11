صالح ناصر: هكذا يستمد قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال جديته
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، يأخذ مصداقيته وجديته على الارض، مطالبا القيادة الفلسطينية أن تسارع في وقف التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي، حيث أن ذلك ليس بحاجة الى لجنة، وإنما بحاجة الى قرار.
وقال ناصر لـ"دنيا الوطن": "يجب وقف الاعتراف بالدولة الاسرائيلية إلى أن تعتبر بالدولة الفلسطينية، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، وبسط الولاية القانونية الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، فهكذا يأخذ القرار جديته".
أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع الاحتلال، يأخذ مصداقيته وجديته على الارض، مطالبا القيادة الفلسطينية أن تسارع في وقف التنسيق الامني مع الجانب الاسرائيلي، حيث أن ذلك ليس بحاجة الى لجنة، وإنما بحاجة الى قرار.
وقال ناصر لـ"دنيا الوطن": "يجب وقف الاعتراف بالدولة الاسرائيلية إلى أن تعتبر بالدولة الفلسطينية، ومقاطعة البضائع الاسرائيلية، وبسط الولاية القانونية الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة، فهكذا يأخذ القرار جديته".
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكد ناصر أنها ضرورة وطنية واجتماعية، والوحدة هي طريق انهاء الاحتلال واحقاق حقوق الفلسطينيين، اما الانقسام هي طريق ضياع الحقوق.
وقال: " نواصل نضالنا لاستعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن ومخرجات ورشة المنامة، وحتى نحقق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير المصير".
وبين ناصر أن الوحدة الوطنية مازالت متعثرة، ولكن الجهود مستمرة، لافتا إلى أنه لا زال هناك عقبات في طريق المصالحة الفلسطينية، مطالبا فتح وحماس بالتخلي عن المصالح الفئوية الضيقة والاهتمام بشكل أكثل لانجاز الوحدة الوطنية.
وحول اجراءات كسر الحصار، أشار ناصر إلى أن مسيرات العودة متاحة للشعب الفلسطيني لكسر الحصار، منوها إلى أن هذه الجراءات عبارة عن استحقاقات والتزامات على الجانب الاسرائيلي وعليه ان يوفي بها، والا فإن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم حتى تحرير الارض.
وقال: " نواصل نضالنا لاستعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن ومخرجات ورشة المنامة، وحتى نحقق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير المصير".
وبين ناصر أن الوحدة الوطنية مازالت متعثرة، ولكن الجهود مستمرة، لافتا إلى أنه لا زال هناك عقبات في طريق المصالحة الفلسطينية، مطالبا فتح وحماس بالتخلي عن المصالح الفئوية الضيقة والاهتمام بشكل أكثل لانجاز الوحدة الوطنية.
وحول اجراءات كسر الحصار، أشار ناصر إلى أن مسيرات العودة متاحة للشعب الفلسطيني لكسر الحصار، منوها إلى أن هذه الجراءات عبارة عن استحقاقات والتزامات على الجانب الاسرائيلي وعليه ان يوفي بها، والا فإن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم حتى تحرير الارض.
التعليقات