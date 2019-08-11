صالح ناصر: هكذا يستمد قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال جديته







وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أكد ناصر أنها ضرورة وطنية واجتماعية، والوحدة هي طريق انهاء الاحتلال واحقاق حقوق الفلسطينيين، اما الانقسام هي طريق ضياع الحقوق.وقال: " نواصل نضالنا لاستعادة الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن ومخرجات ورشة المنامة، وحتى نحقق اهداف الشعب الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير المصير".وبين ناصر أن الوحدة الوطنية مازالت متعثرة، ولكن الجهود مستمرة، لافتا إلى أنه لا زال هناك عقبات في طريق المصالحة الفلسطينية، مطالبا فتح وحماس بالتخلي عن المصالح الفئوية الضيقة والاهتمام بشكل أكثل لانجاز الوحدة الوطنية.وحول اجراءات كسر الحصار، أشار ناصر إلى أن مسيرات العودة متاحة للشعب الفلسطيني لكسر الحصار، منوها إلى أن هذه الجراءات عبارة عن استحقاقات والتزامات على الجانب الاسرائيلي وعليه ان يوفي بها، والا فإن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم حتى تحرير الارض.