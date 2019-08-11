شاهد: لحظة اقتحام المستوطنين للمسجد الاقصى بحماية من جيش الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننشر موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، مقطع فيديو، يوضح لحظة اقتحام المستوطنين الاسرائيليين، لباحات المسجد الاقصى المبارك.وكانت مواجهات عنيفة اندلعت، صباح اليوم الأحد، جراء اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى المبارك، مما أسفر عن إصابة عشرات المقدسيين بالاختناق وبالقنابل الصوتية.