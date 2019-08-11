هنية: نحذر من محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى

وقال هنية في تصريح له اليوم الأحد: "إننا إذ نحيي أهلنا وإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لنحذر من أي خطوة من شأنها المساس بالمسجد وأهله، أو محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، أو أي إجراء من شأنه تغيير الهوية الإسلامية للمسجد"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.





اعتبر، أن ما يجري في المسجد الاقصى المبارك، يكشف مجددا حقيقة البعد الديني للصراع، مبينا أن ما ذلك مؤشراً على محاولة رسم أساطير اسرائيلية لا أصل لها.





ودعا هنية، للعودة إلى أصل العلاقة مع الاحتلال، والتخلي عن أوهام التسوية والتعاون الأمني، مشددا على ضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال عبر تصحيح البوصلة، ووقف كل أشكال التطبيع معه، وإحياء المقاومة.



