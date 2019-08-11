مباشر | عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال

شؤون فلسطينية

هنية: نحذر من محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى

هنية: نحذر من محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، قوات الاحتلال، من أي خطوة من شأنها المساس بالمسجد الاقصى وأهله، أو محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، وأي إجراء من شأنه تغيير الهوية الإسلامية للمسجد.

وقال هنية في تصريح له اليوم الأحد: "إننا إذ نحيي أهلنا وإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لنحذر من أي خطوة من شأنها المساس بالمسجد وأهله، أو محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، أو أي إجراء من شأنه تغيير الهوية الإسلامية للمسجد"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.

اعتبر، أن ما يجري في المسجد الاقصى المبارك، يكشف مجددا حقيقة البعد الديني للصراع، مبينا أن ما ذلك مؤشراً على محاولة رسم أساطير اسرائيلية لا أصل لها.

ودعا هنية، للعودة إلى أصل العلاقة مع الاحتلال، والتخلي عن أوهام التسوية والتعاون الأمني، مشددا على ضرورة سحب الاعتراف بالاحتلال عبر تصحيح البوصلة، ووقف كل أشكال التطبيع معه، وإحياء المقاومة.

وقال: "إن حماية الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية تتم في ظل معادلة تقوم على توحيد شعبنا وتراكم القوة وتفعيل المقاومة بكل أشكالها".

وأضاف هنية: "إن قيادة حركة حماس، تتابع الإجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك وقمع المصلين والمرابطين فيه، والدعوات المتكررة لاقتحامه، وخاصة في عيد الأضحى المبارك، بما يشكل انتهاكًا ومساسًا بحقوق ومشاعر ملايين المسلمين في أنحاء العالم كافة في هذه الأيام المباركة".

ودعا هنية، الامة العربية والشعب الفلسطيني، إلى تحمل المسؤولية التاريخية تجاه ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وإسناد المرابطين هناك على أهم ثغر إسلامي، ودعم صمودهم لمواجهة المؤامرة الأخطر على أولى القبلتين وثالث المساجد التي لا يشد الرحال إلا إليها.

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