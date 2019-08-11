الرئيس الفلسطيني يتلقى برقية تهنئة بعيد الأضحى من العاهل الأردني

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، برقية تهنئة بعيد الأضحى المبارك من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.



وتمنى العاهل الأردني أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية جمعاء باليمن والخير والبركة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).