الرئيس عباس: لن نسمح لأحد إخرجنا من أرضنا وسنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: "نحن هنا صامدون مرابطون في أرضنا، ولن نسمح لأحد أن يخرجنا منها، ولن نسمح لأحد أن يحتل مكاننا، ولن نسمح لأحد أن يأخذ حقوقنا أو أن يهضمها، وسنبقى هنا لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما طال الزمن، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



جاء ذلك، خلال كلمة له للصحفيين، اليوم الأحد، أثناء وضع اكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأضاف الرئيس: "نتوجه بالتحية والتقدير والتهاني الحارة لأبناء شعبنا في كل مكان، في الوطن والشتات والمخيمات، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، كما نتوجه للأمتين العربية والإسلامية والعالم بأن يعود بالخير والسلام والبركات".



رام الله - دنيا الوطن