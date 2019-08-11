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  • إصابات بالاختناق وقنابل الصوت خلال مواجهات مع الاحتلال في باحات الاقصى

مباشر | قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى وتعتدي على المصلين

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق وقنابل الصوت خلال مواجهات مع الاحتلال في باحات الاقصى

إصابات بالاختناق وقنابل الصوت خلال مواجهات مع الاحتلال في باحات الاقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بالاختناق وقنابل الصوت، خلال الموجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال اليوم الأحد، في باحات المسجد الاقصى المبارك.

وبحسب وكالة (وفا)، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الاقصى المبارك، وحاولت إخراج المصلين بالقوة.

وقد أدى أكثر من 100 ألف مصلي فلسطيني، اليوم الأحد، صلاة عيد الاضحى، في المسجد الاقصى المبارك، وباحاته، حيث حاولوا التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي، لباحات المسجد الاقصى.

بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية، قرر منع المستوطنين من اقتحام الأقصى، وذلك بعد احتشاد آلاف المقدسيين فيه.

يتبع..

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