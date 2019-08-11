وزير إسرائيلي: سنشن عملية عسكرية ضد غزة إذا لزم الأمر

رام الله - دنيا الوطن

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وذلك على إثر التصعيد الأخير على الحدود الشرقية مع القطاع.





وقال كاتس، وفق إذاعة جيش الاحتلال: "إذا لزم الأمر سيتم شن حملة عسكرية ضد قطاع غزة".



