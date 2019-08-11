شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: سنشن عملية عسكرية ضد غزة إذا لزم الأمر

وزير إسرائيلي: سنشن عملية عسكرية ضد غزة إذا لزم الأمر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وذلك على إثر التصعيد الأخير على الحدود الشرقية مع القطاع.

وقال كاتس، وفق إذاعة جيش الاحتلال: "إذا لزم الأمر سيتم شن حملة عسكرية ضد قطاع غزة".

يذكر أن القناة الإسرائيلية الـ 13، زعمت أن اشتباكاً وقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة وأدى إلى استشهاد فلسطيني، مشيرةً إلى أنه لم يُسفر عن أي إصابات.

وقالت القناة: إن اشتباكات وقعت في شمال قطاع غزة مع الجيش الإسرائيلي، منوهةً إلى أن الجيش هاجم شمال القطاع بالقرب من بيت حانون.

ولفتت القناة، إلى أن جيش الاحتلال لم يتعرض لأي خسائر، مضيفة: "اقتربت قوة من الجيش وفتحت النار على مشتبه به قرب السياج الفاصل شمال قطاع، على ما يبدو قتل المشتبه به".

من ناحيته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه قبل وقت قصير، حددت قوة من الجيش الإسرائيلي فلسطينياً مسلحا يقترب من السياج المحيط في شمال قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال: "أطلق الفلسطيني النار على جنود الجيش، ثم فتح الجنود في موقع الحدث النار عليه، وخلال الحادث أطلقت دبابات الجيش الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لحماس في المنطقة، ولم تقع خسائر في صفوف القوات ولم تقع أضرار، ولم يكن هناك خطر على المستوطنات المحيطة".

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