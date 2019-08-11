البطش: غليان الضفة استمراراً لمقاومتنا المشروعة والانقسام مصلحة للبعض

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن غليان الضفة الغربية يمثل استمراراً لمقاومتنا المشروعة، مضيفاً: "مستمرون بمقاومة المحتل ومسيرات العودة ونوجه التحية لأبناء شعبنا".





وأضاف البطش، خلال خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بمخيم ملكة شرق غزة: "سنقاتل في اللحظة التي ينبغي فيها أن نقاتل، ومحاولات الاحتلال فرض أمر واقع بالقدس لن يمر".





وتابع: "القدس الآن تأن وفي خطر حقيقي ووحيدة في مواجهة المستوطنين، والبعض يسعى لاستمرار الانقسام لكي يبقي على مصالحه، والعواصم تفتح للإسرائيليين فيما يبقى الحصار على قطاع غزة".

