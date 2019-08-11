البطش: غليان الضفة استمراراً لمقاومتنا المشروعة والانقسام مصلحة للبعض
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن غليان الضفة الغربية يمثل استمراراً لمقاومتنا المشروعة، مضيفاً: "مستمرون بمقاومة المحتل ومسيرات العودة ونوجه التحية لأبناء شعبنا".
وأضاف البطش، خلال خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك بمخيم ملكة شرق غزة: "سنقاتل في اللحظة التي ينبغي فيها أن نقاتل، ومحاولات الاحتلال فرض أمر واقع بالقدس لن يمر".
وتابع: "القدس الآن تأن وفي خطر حقيقي ووحيدة في مواجهة المستوطنين، والبعض يسعى لاستمرار الانقسام لكي يبقي على مصالحه، والعواصم تفتح للإسرائيليين فيما يبقى الحصار على قطاع غزة".
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