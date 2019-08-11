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قناة إسرائيلية: شهيد فلسطيني خلال اشتباك مع جيش الاحتلال شمال القطاع

قناة إسرائيلية: شهيد فلسطيني خلال اشتباك مع جيش الاحتلال شمال القطاع
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعمت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن اشتباكاً وقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة وأدى إلى استشهاد فلسطيني، مشيرةً إلى أنه لم يُسفر عن أي إصابات.

وقالت القناة: إن اشتباكات وقعت في شمال قطاع غزة مع الجيش الإسرائيلي، منوهةً إلى أن الجيش هاجم شمال القطاع بالقرب من بيت حانون.

ولفتت القناة، إلى أن جيش الاحتلال لم يتعرض لأي خسائر، مضيفة: "اقتربت قوة من الجيش وفتحت النار على مشتبه به قرب السياج الفاصل شمال قطاع، على ما يبدو قتل المشتبه به".

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