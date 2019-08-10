شؤون فلسطينية

آلية عمل معبر بيت حانون "ايرز" خلال أيام عيد الأضحى المبارك

آلية عمل معبر بيت حانون "ايرز" خلال أيام عيد الأضحى المبارك
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر بيت حانون "ايرز"، يوم السبت، عن آلية عمل المعبر خلال عيد الاضحى المبارك، الذي يحتفل الفلسطينيون بأول أيامه اعتبارا من غد الأحد وحتى مساء الأربعاء.

المغادرين:

سيعمل المعبر للمواطنين المغادرين أيام " الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء " 11-12-13-14/8/2019

من الساعة " 07:30 " صباحا حتى الساعة " 1:00 " ظهرا.

القادمين:

سيعمل المعبر للمواطنين القادمين أيام " الأحد - الاثنين - الثلاثاء - الأربعاء " 11-12-13-14/8/2019

من الساعة " 07:30 " صباحا حتى الساعة " 7:00 " مساء.

- سيسمح بدخول سيارات الاسعاف حتى الساعة " 1:00 " ظهرا.

- سيتوقف دخول البريد الحكومي والخاص والصحف المحلية خلال ايام العيد.

- سيستأنف العمل بشكل طبيعي يوم الخميس الموافق 15/8/2019.

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