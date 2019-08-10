طولكرم: وفاة مواطن متأثرا بإصابته جراء تعرضه لاعتداء قبل أيام

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الاطباء في المستشفى الاتحاد النسائي بمدينة نابلس عن وفاة المواطن محمد عبواتي 31 عاما متاثرا باصاباته التي اصيب بها قبل عدة ايام نتيجة الاعتداء عليه من قبل اشخاص مجهولين في مخيم طولكرم .



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان المواطن عبواتي تعرض للاعتداء واطلاق النار عليه من قبل اشخاص مجهولين في داخل المخيم والمشتبه به مصاب وتم نقله إلى مستشفى داخل الخط الأخضر لخطورة حالته.



واضاف ارزيقات بان الشرطة قد باشرت التحقيق في حينه وتم نشر دوريات في مدينة طولكرم ومخيمها لحفظ الامن والنظام العام .