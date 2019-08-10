شاهد: الضابطة الجمركية تضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة بيت لحم، ضبط مساء اليوم السبت، كمية كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني.وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة لدى دائرة الاستخبار بالمديرية في بيت لحم، مفادها وجود الكمية داخل أحد مركبات مروجي هذه الآفة في المحافظة، وبناءً عليه تم نصب كمين محكم للمركبة وتم ضبطهاوضبط الكمية بداخلها والتحفظ عليها، لحين حضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وأضاف البيان، أن الجهاز يناشد الأخوة المواطنين والتجار بعدم تداول الألعاب النارية، نتيجة لما تشكله من خطر جدي وحقيقي على سلامة المواطنين، ونظراً إلى الإصابات الجسدية البليغة التي تلحقها بالمواطنين، كما ويناشد المواطنين في حال ملاحظة وجود هذه الآفة يرجى الإتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الصفحة الرسمية _ الضابطة الجمركية".وختم البيان، أن الجهاز يعمل ليل نهار من أجل القضاء على هذه الظاهرة السلبية في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك من خلال تكثيف الجولات التفقدية على المحلات التجارية والسوق الفلسطيني.