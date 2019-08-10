مستوطنون يهاجمون مسنا شرق الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت، مسنا في منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل.



وذكر المواطن شاكر الزرو التميمي (70 عاما)، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن مستوطني "خفات جال" هاجموه وعائلته ومن كان بصحبتهم أثناء تواجدهم امام منزله في منطقة جبل جالس، وأن عراكا بالأيدي دار بينهم، دون وقوع اصابات.