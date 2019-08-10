شاهد: عشية العيد.. توافد آلاف المستوطنين لـ"حائط البراق" لأداء طقوس "الرثاء"
رام الله - دنيا الوطن
رصدت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بدء توافد آلاف المستوطنين عند حائط البراق لأداء طقوس الرثاء قرب (ما يسمى موقع دمار الهيكل).
وتوقعت القناة وصول عشرات الآلاف حتى يوم غدا، قوات الأمن تستعد لاحتمال وقوع مواجهات مع الفلسطينيين.
وكان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، قد أعلن تأخير صلاة عيد الأضحى مدة ساعة يوم الأحد، بعد تهديدات مستوطنين باقتحام المسجد في نفس اليوم.
ودعا الشيخ حسين، أمس الجمعة، الفلسطينيين إلى شد الرحال للمسجد في يوم عيد الأضحى وكل الأيام، بعد أن حذر من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد واعتداءات الشرطة الإسرائيلية على حراس المسجد والمصلين.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن تبعات هذه الاعتداءات، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى.
رصدت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بدء توافد آلاف المستوطنين عند حائط البراق لأداء طقوس الرثاء قرب (ما يسمى موقع دمار الهيكل).
وتوقعت القناة وصول عشرات الآلاف حتى يوم غدا، قوات الأمن تستعد لاحتمال وقوع مواجهات مع الفلسطينيين.
وكان الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، قد أعلن تأخير صلاة عيد الأضحى مدة ساعة يوم الأحد، بعد تهديدات مستوطنين باقتحام المسجد في نفس اليوم.
ودعا الشيخ حسين، أمس الجمعة، الفلسطينيين إلى شد الرحال للمسجد في يوم عيد الأضحى وكل الأيام، بعد أن حذر من تصاعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد واعتداءات الشرطة الإسرائيلية على حراس المسجد والمصلين.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية كاملة عن تبعات هذه الاعتداءات، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى.
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