شاهد: عشية العيد.. توافد آلاف المستوطنين لـ"حائط البراق" لأداء طقوس "الرثاء"

رام الله - دنيا الوطن

رصدت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بدء توافد آلاف المستوطنين عند حائط البراق لأداء طقوس الرثاء قرب (ما يسمى موقع دمار الهيكل).

وتوقعت القناة وصول عشرات الآلاف حتى يوم غدا، قوات الأمن تستعد لاحتمال وقوع مواجهات مع الفلسطينيين.