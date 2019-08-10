وفد من "الديمقراطية" في سفارة فنزويلا إستنكاراً للسياسات الأميركية وتأكيداً للرئيس مادورو

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رام الله - دنيا الوطن

زار سفارة فنزويلا في دمشق وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عضو مكتبها السياسي حسن عبد الحميد، وعضو لجنتها المركزية أمجد سويد، التقى السفير خوسيه موزاير، وقدم له مذكرة تأييد لشعب فنزويلا الصديق برئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، في صموده وتصديه للسياسات الأميركية الظالمة وعملائها الذين يعبثون خراباً في البلاد، على حساب مصالح الوطن وفي خدمة مصالح الإمبريالية الأميركية.



كما قدم الوفد مذكرة كان قد توجه بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا فيها المنظمة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القوانين الدولية، والدفاع عن الشعوب المقهورة، الواقعة تحت وطأة العدوان الأميركي، الإسرائيلي، ومنها شعبا فنزويلا وفلسطين. وأكدت المذكرة تمسك شعبنا الفلسطيني والجبهة الديمقراطية بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي لا تجيز الإستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والتي تؤكد على حق الشعوب في سيادتها على أراضيها وثرواتها وحقها في اختيار مؤسساتها السيادية عبر الإنتخابات الحرة، ومنع التدخل في شؤونها.