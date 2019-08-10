غينس: عندما نقود الكابينت ستعرف حماس أن الجولة القادمة هي "الأخيرة"





وأضاف غينس في تغريدة عبر (تويتر): إن استمرار تآكل الردع سيؤدي للأسف إلى جولة عنيفة أخرى، عندما نقود الكابينت ستعرف حماس أنه إذا كانت هناك جولة فستكون الجولة الأخيرة، سنهزم حماس عسكريا وسنعيد الهدوء ونعيد الجنود الأسرى إلى ديارهم.





رام الله - دنيا الوطنقال بيني غينس قائد هيئة الأركان العسكرية " الإسرائيلي "، أن الأحداث الأخيرة والتي شملت محاولتين للتسلل والهجوم من قطاع غزة، والهجوم الكبير في القدس وقتل "دفير سوريك"، تدعو إلى رد فعل من الحكومة لمنع الهجوم التالي.