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قوات المجلس الانتقالي تعلن سيطرتها على القصر الرئاسي في عدن

قوات المجلس الانتقالي تعلن سيطرتها على القصر الرئاسي في عدن
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وأفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم السبت، إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن، جنوب اليمن.

كما أعلنت أن قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي أحكمت سيطرتها بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة، بعد أيام من معارك ضارية مع الحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون.

ونقل الحساب الرسمي للخارجية اليمنية عبر "تويتر" عن الحضرمي قوله، اليوم: "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية.. تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014.. لا شرعية بدون الشرعية!".

وكانت (روسيا اليوم) قد أفادت في وقت سابق، بأن قوات المجلس سيطرت بالكامل على معسكر بدر، آخر معسكرات القوات الحكومية التابعة للجيش اليمني في عدن.

ويعد هذا المعسكر أحد أهم وأقوى معسكرات القوات التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. 

جدير بالذكر أن قوات المجلس أسرت عددا من مقاتلي اللواء الرابع، وذكرت أنه "ستتم معاملتهم معاملة كريمة".

إلى ذلك، وصف نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، محمد عبد الله الحضرمي، المواجهات المسلحة الجارية في عدن بـ "انقلاب" يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي.

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