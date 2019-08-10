شؤون فلسطينية

أحدهم من حماس.. الإحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية قتل جندي "عتسيون"

أحدهم من حماس.. الإحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال منفذي عملية قتل جندي "عتسيون"
منفذي عملية قتل جندي "عتسيون"
رام الله - دنيا الوطن
زعمت قوات الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتقال منفذي عملية قتل جندي "عتسيون".

ونشرت  القناة 13 الإسرائيلية، تحت عنوان "سمح بالنشر" أن جهاز الأمن العام الشاباك تمكن من اعتقال منفذي عملية قتل الجندي دفير سوريك، وهم فلسطينيين اثنين احدهم ينتمي لحماس.

وقال "أوفير جندلمان " المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو للإعلام العربي: في ختام أنشطة استخباراتية وعملياتية واسعة النطاق قام بها جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية وجيش الإحتلال هذه الليلة باعتقال مشتبه بضلوعهما في العملية التي أودت بحياة الجندي "دفير سوريك" قرب بلدة مجدال عوز.

وأفاد (الشاباك) في بيان رسمي، أن المعتقلان هما: نصير صالح خليل عصافرة، من مواليد 1995 وسكان بيت كاحل، وينتمي لحماس، لم يعتقل سابقا، والمعتقل الثاني هو قاسم عارف خليل عصافرة، من مواليد 1989 وسكان بيت كاحل، لم يعتقل سابقا، وفق زعمهم. 

وختم: تمت إحالة المشتبه بهما إلى التحقيق في الشاباك. البحث في ملابسات وقوع العملية الإرهابية لا يزال مستمرا.

فيما غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عبر تويتر: ‏أشيد بأفراد الشاباك وقوات الأمن الذين ألقوا القبض على قتلة دفير سوريك وذلك خلال 48 ساعة فقط، قواتنا ألقت القبض خلال السنوات الأخيرة على جميع الفلسطينيين الذين مسوا بمواطنين إسرائيليين، واليوم هي قامت بذلك مرة أخرى، سنواصل مكافحة "الإرهاب" بقوة على جميع الجبهات.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت الخميس الماضي عن مقتل جندي من جيش الاحتلال إثر تعرضه للطعن بالسكين  بالقرب من مستوطنة "غوش عتسيون" المقامة على أراضي المواطنين في بيت لحم.

وقال موقع تيك ديبكا الإسرائيلي، إن الجندي القتيل هو يهودا سوريك 19 عاما، ويسكن في مستوطنة عوفرا المقامة شمال مدينة رام الله على أراضي المواطنين في قريتي سلواد وعين يبرود.

وأشارت مواقع إسرائيلية، إلى أن الجندي القتيل ينتمي لكتيبة الحريديم (المتدينين) في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي الكتيبة التي اتهم عدد من أفرادها قبل أشهر بتعذيب مواطن وابنه بطريقة وحشية خلال مطاردة الأسير عاصم البرغوثي.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن "عائلة الجندي أبلغت عن فقدان الاتصال به في ساعات الليل المتأخرة وبدأت قوات الاحتلال بعمليات بحث واسعة النطاق عنه حتى تم العثور على جثته ملقاة بجوار الشارع وعليها أثار طعنات".


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