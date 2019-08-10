صور: استعراض كشفي يجوب شوارع رام الله والبيرة احتفالا بعيد الأضحى







رام الله - دنيا الوطننفذت كشافة محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، استعراضا كشفيا انطلق من أمام مخيم الأمعري وجاب شوارع مدينتي رام الله والبيرة احتفالا بعيد الأضحى المبارك .وتقدمت الاستعراض محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وإلى جانبها مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العميد عمر الشلبي، إضافة إلى ممثلين عن البلديات، ورجال دين وآباء، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، ومفوضية مرشدات وكشافة المحافظة ورؤساء الأندية والمؤسسات الكشفية.وهنأت المحافظ غنام أبناء شعبنا لمناسبة عيد الأضحى، متمنية أن يعيده الله علينا وقد تحققت أمانينا، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرير كافة الأسرى، مؤكدة أن الفرحة لدى أبناء شعبنا مقاومة وتحد للاحتلال الذي يحاول سرقتها.ووجهت التحية لأبناء شعبنا في جميع اماكن تواجدهم، وخاصة المقدسيين، مشيدة بصمودهم وتحديهم لإجراءات وسياسة الاحتلال القمعية، محذرة من استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى واستفزاز مشاعر المسلمين .وأشارت غنام إلى أن الاستعراض الكشفي رمز للتآخي الإسلامي المسيحي، مؤكدة أن هذا التآخي مصدر فخر لكل فلسطيني.