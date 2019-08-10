"الديمقراطية" تحذر من خطورة المس بوكالة الغوث





رام الله - دنيا الوطنأبرقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش محذرة من الرضوخ للضغوط الأميركية – الإسرائيلية، والمس بأوضاع وكالة الغوث (أونروا) بذريعة الفساد.وقالت الجبهة في برقيتها إن الفساد ومكافحته شيء، والمس بدور الوكالة ومهامها وموازناتها وخدماتها شيء آخر. وبالتالي يجب الفصل تماماً بين من تدينهم التحقيقات بارتكاب جرائم الفساد، وبين واجب تجديد التفويض لوكالة الغوث، عملاً بالقرارين 194 و 302/4 إلى أن تتحقق لشعبنا فرصة العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها أبناؤه اللاجئون.كما دعت الجبهة الدول المانحة، التي توقفت عن الوفاء بوعودها وواجباتها المالية نحو الأونروا، بداعي الفساد، أن تعيد النظر بقرارها، حتى لا يعاقب اللاجئون على جرائم يرتكبوها موظفون لم يستشر اللاجئون في تعيينهم في وظائفهم .