الاحتلال يعتقل ثلاثة نشطاء أجانب في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة نشطاء اجانب، بعد ان منعتهم من الوصول الى منزل الناشط عماد ابو شمسية، في تل الرميدة وسط مدينة الخليل.



وذكر أبو شمسية وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن ثلاثة نشطاء بريطانيين قدموا للتضامن معه عقب تعرضه للتهديد بالاعتداء عليه من قبل المستوطنين، وأن قوات الاحتلال اعتقلتهم ونقلتهم الى ما يسمى مركز تحقيق جعبرة شرق مدينة الخليل.