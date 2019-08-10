شؤون فلسطينية

بعد سقوط أمطار رعدية غزيرة.. الرئيس يطمئن على حجاج فلسطين

بعد سقوط أمطار رعدية غزيرة.. الرئيس يطمئن على حجاج فلسطين
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الذي يرافق حجاج فلسطين، اطمأن خلاله على أوضاعهم، بعد هطول أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة شملت منى وعرفات ومزدلفة.

وتمنى الرئيس للحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن يعودوا إلى أهلهم ووطنهم سالمين، وأوصى بعثة الحج بالسهر على راحة الحجاج وتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة لهم.

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