بسبب الظروف الصعبة.. الرئيس يدعو لاقتصار الاحتفالات بالعيد على الشعائر الدينية





ودعا الرئيس إلى اقتصار الاحتفالات بحلول عيد الأضحى المبارك على الشعائر الدينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها أبناء شعبنا.



وتمنى، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها في النماء والتطور.



ودعا، الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، والفرج القريب للأسرى.





رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.