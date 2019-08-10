التحالف الدولي: مقتل جندي أمريكي في مهمة أمنية في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

قال بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة إن جنديا أمريكيا يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية قتل خلال مهمة اليوم السبت في محافظة نينوى بشمال البلاد.



وأضاف البيان "لقي جندي أمريكي حتفه في مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى بالعراق خلال تقديم المشورة ومرافقة (قوات الأمن العراقية) في عملية مزمعة".