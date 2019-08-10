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دولي

انتحار الملياردير الأميركي "جيفري إبستين" صديق "ترامب" وداعم الاحتلال الإسرائيلي

انتحار الملياردير الأميركي "جيفري إبستين" صديق "ترامب" وداعم الاحتلال الإسرائيلي
الملياردير "جيفري إبيشتاين"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بالعثور على الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، المتهم بالتحرش الجنسي بالقصر، ميتا، حيث انتحر داخل زنزانته.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إبشتاين شنق نفسه، وعثر على جثته صباح اليوم الساعة 7:30 بتوقيت مانهاتن.

والملياردير إبتسين صديق الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة الاحتلال الإسرائيلي وهو متهم بتجارة دعارة الأطفال.

وأكد موقع "نيويورك بوست" نقلا عن مصادر أمنية، أن عربة تنقل رجلا بملامح إبشتاين خرجت، صباح اليوم، من سجن مانهاتن الإصلاحي وتوجهت إلى مستشفى وسط مدينة نيويورك.

وبحسب موقع بلومبرغ فإن إبستين البالغ من العمر 66 عاماً، قد اتُهم بالاتجار بالجنس واحتُجز بعد اعتقاله في 6 تموز/يوليو الماضي. وتأتي وفاته بعد يوم من كشف الوثائق غير المكتملة في نيويورك عن مدى سوء معاملته للبنات القاصرات في منزله في نيويورك.

وكان إبستين محتجزاً منذ اعتقاله بتهم تتعلق بسوء سلوك جنسي منحرف في الفترة من 2002 إلى 2005 على الأقل.

وانهارت محاولات سابقة عدة لمحاكمته بتهم مماثلة عندما منحته السلطات صفقة على نحو غير عادي للدفاع عن تهم الدعارة في ولاية فلوريدا.

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