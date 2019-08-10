رويترز: مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغومة ببنغازي

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة.



وأطلعت (رويترز) من داخل مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.