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دولي

الشرطة الروسية تعتقل سياسية من المعارضة قبيل احتجاجات

الشرطة الروسية تعتقل سياسية من المعارضة قبيل احتجاجات
رام الله - دنيا الوطن
قالت لوبوف سوبول، السياسية الروسية المعارضة وحليفة أليكسي نافالني المنتقد للكرملين، يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلتها قبيل احتجاج في موسكو.

وأظهر مقطع مصور على حساب سوبول على تويتر قوات الشرطة وهي تدخل مكتبها.

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