عاجل

  • الرئيس عباس: لن نقبل أن يخصموا قرشا واحداً من أموال الشهداء

  • الرئيس عباس: لن نقبل أن يعتبروا شهداءنا إرهابيين

  • الرئيس عباس: قيادات (حماس) تعمل من اجل العدو وليس من اجل فلسطين

مباشر | أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عربي

فيديو: أمطار غزيرة ورياح تغسل أكثر من مليوني حاج على جبل عرفة

فيديو: أمطار غزيرة ورياح تغسل أكثر من مليوني حاج على جبل عرفة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (العربية) السعودية، عن سقوط أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، حيث يقف اليوم أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم، على صعيد جبل عرفات لأداء الفريضة هذا العام.

ودعا الدفاع المدني السعودي ⁧‫الحجاج في ⁧‫عرفات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفظة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

 

يذكر أن الحجاج قد بدأوا منذ ساعات فجر اليوم بالتوافد الى جبل عرفات، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

ويمضي الحجيج وقتهم في عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، في العبادة وذكر الله والتلبية والدعاء، وسيستمعون الى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة الواقع غرب مشعر منى، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس الى مزدلفة.

من جهته، كان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في منى، أن "المشاريع التي وضعت مع دراسات أولية كلها رفعت للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ولي العهد للدراسة"، وفق قناة (العربية). 

كذلك شكر الفيصل كل المسؤولين الذين يعملون لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال: "كلنا نعلم ونرى ونسمع كيف يتصرف رجل الأمن مع المواطنين وغير المواطنين، ونرى كيف يتصرف رجل الأمن السعودي في المشاعر المقدسة مع ضيوف الرحمن، إنه شيء يرفع الرأس، ولله الحمد، وشكراً لهم".

يذكر أن قيادة أمن الحج كانت قد أعدت خطةً متكاملةً لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة في مشعر منى.

 


أخبار ذات صلة

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

&#34;ركن الحج الأعظم&#34;.. أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات

"ركن الحج الأعظم".. أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات

من الحرير الخالص والذهب.. شاهد لحظة تبديل كسوة الكعبة

من الحرير الخالص والذهب.. شاهد لحظة تبديل كسوة الكعبة

بعد أزمة السياح الإسرائيليين.. الأردن يُعيد فتح مقام النبي هارون

بعد أزمة السياح الإسرائيليين.. الأردن يُعيد فتح مقام النبي هارون

وفود الحجاج تصل لعرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى

وفود الحجاج تصل لعرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي وهيومينا: تدمير إسرائيل منازل الفلسطينيين بالقدس يرقى لجريمة تطهير عرقي

الأورومتوسطي وهيومينا: تدمير إسرائيل منازل الفلسطينيين بالقدس يرقى لجريمة تطهير عرقي

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة

اتحاد المستهلك يطالب بوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي واستبداله بالدينار الأردني

اتحاد المستهلك يطالب بوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي واستبداله بالدينار الأردني

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية