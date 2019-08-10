فيديو: أمطار غزيرة ورياح تغسل أكثر من مليوني حاج على جبل عرفة









رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (العربية) السعودية، عن سقوط أمطار غزيرة على صعيد جبل عرفات، حيث يقف اليوم أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم، على صعيد جبل عرفات لأداء الفريضة هذا العام.ودعا الدفاع المدني السعودي ⁧‫الحجاج في ⁧‫عرفات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفظة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.يذكر أن الحجاج قد بدأوا منذ ساعات فجر اليوم بالتوافد الى جبل عرفات، في مشهد إيماني مفعم بالخشوع والسكينة، ملبين متضرعين، داعين الله عز وجل أن يمّن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.ويمضي الحجيج وقتهم في عرفات الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، في العبادة وذكر الله والتلبية والدعاء، وسيستمعون الى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة الواقع غرب مشعر منى، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل "النفرة" بعد مغيب الشمس الى مزدلفة.من جهته، كان الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقده الجمعة في منى، أن "المشاريع التي وضعت مع دراسات أولية كلها رفعت للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة برئاسة ولي العهد للدراسة"، وفق قناة (العربية).كذلك شكر الفيصل كل المسؤولين الذين يعملون لخدمة ضيوف الرحمن.وقال: "كلنا نعلم ونرى ونسمع كيف يتصرف رجل الأمن مع المواطنين وغير المواطنين، ونرى كيف يتصرف رجل الأمن السعودي في المشاعر المقدسة مع ضيوف الرحمن، إنه شيء يرفع الرأس، ولله الحمد، وشكراً لهم".يذكر أن قيادة أمن الحج كانت قد أعدت خطةً متكاملةً لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى، إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة في مشعر منى.