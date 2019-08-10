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دولي

فيديو.. تنزانيا: انفجار صهريج للوقود يخلف 60 قتيل وعشرات الإصابات

فيديو.. تنزانيا: انفجار صهريج للوقود يخلف 60 قتيل وعشرات الإصابات
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
قتل وأصيب عشرات الأشخاص في تنزانيا في انفجار شاحنة وقود على إثر حادث سير، وفق ما ذكرت إذاعة "تي بي سي تايفا"، التنزانية التابعة للحكومة، اليوم السبت.

وأوضحت الإذاعة أن شاحنة وقود تعرضت لحادث مما أدى إلى انفجارها ومقتل 60 شخصاً وإصابة 65 آخرين.

 

وذكرت القناة أن بعض القتلى كانوا يركبون دراجات نارية حضروا لجمع الوقود المتسرب من الناقلة وقضوْا في عملية شفط البنزين من الصهريج الذي انقلب وتحطم واحترق على بعد 200 كيلومتر غرب العاصمة دار السلام.

وأعرب المتحدث باسم الحكومة التنزانية حسن عباسي عن حزنه جراء الحادثة المأساوية التي أدت لانفجار شاحنة الوقود في منطقة موروغورو.

وقالت رئيسة القطاع الصحي في مدينة موروجورو التنزانية، ريتا ليامويا، إنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى في موروجورو، مضيفة أنه لا يزال هناك المزيد من الجثث في موقع الحادث.

وقال شاهد عيان يدعى كيوندو مشانا إن الشاحنة انطلقت من مدينة دار السلام، وانقلبت في موروجورو، التي تبعد نحو 180 كيلومتراً غربي المدينة، وفق صحيفة " الإتحاد ". 

وأضاف مشانا أن العديد من الأفراد اقتربوا من الشاحنة في محاولة لإيقاف تسرب البنزين منها، إلا أنها انفجرت.

وتشهد تنزانيا والعديد من الدول الأفريقية حوادث سير فادحة بسبب سوء حالة الطرق والسيارات.

وفي مايو الماضي لقي 58 شخصاً ،على الأقل، حتفهم في النيجر إثر انفجار شاحنة وقود. وفي يوليو الماضي قُتل نحو 50 شخصاً في نيجيريا في حادث مماثل.


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