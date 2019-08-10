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دولي

فيديو: إعصار (ليكيما) يضرب الصين إجلاء أكثر من مليون شخص ومقتل 13

فيديو: إعصار (ليكيما) يضرب الصين إجلاء أكثر من مليون شخص ومقتل 13
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قتل 13 شخصا ولا يزال 16 آخرون في عداد المفقودين اليوم السبت، جراء انزلاق أرضي نجم عن انهيار سد طبيعي واقع على بعد 130 كلم شمالي مدينة (ونجو) الصينية، وذلك إثر الإعصار الذي ضرب اليوم مقاطعة (تشجيانغ) الساحلية وبلغت سرعة رياحه 187 كلم في الساعة، فيما أجرت سلطات المناطق الساحلية عمليات إجلاء واسعة النطاق طالت أكثر من مليون شخص.

وذكرت وسائل اعلام صينية، ان الإعصار أسفر عن إلغاء نحو 625 رحلة جوية في مطارات بكين وشنغهاي وغوانجو وشنجن وتشنغدو، كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.7 مليون منزل في مقاطعة تشجيانغ، وتدمير نحو 200 منزل في ست مدن بالمحافظة، و66.3 هكتار من المزارع.

وذكر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، في بيان اليوم السبت، أن إعصار ليكيما التاسع من نوعه الذي يضرب الصين هذا العام، وصل إلى المناطق الساحلية شرقي الصين مصحوبا بسرعة رياح بلغت 52 مترا في الثانية الواحدة.

وأثر الإعصار بشكل كبير على حركة السكك الحديدية والطرق السريعة والطيران على طول المناطق الساحلية في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، حيث تم إيقاف العديد من القطارات وإغلاق بعض الطرق السريعة فضلا عن إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

وقد أُجلي أكثر من سبعمئة ألف شخص قبل وصول العاصفة التي يتوقع أن تتسبب في هطول أمطار غزيرة في مدينتي هانجزو وشنغهاي.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية في مدينة بكين أنه حتى مساء أمس الجمعة، شهدت المدينة هطولا للأمطار تجاوز منسوبها في بعض أحياء العاصمة 188 مليمترا، فيما طالبت السلطات سكان العاصمة بالبقاء بعيدا عن الأنهار والمناطق الجبلية.

ويبدأ موسم الأمطار في شمالي الصين من أواخر يوليو/تموز إلى منتصف أغسطس/آب من كل عام. ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مرمز بأربعة ألوان، يعد الأحمر أشدها خطورة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

كما ضرب الإعصار(ليكيما) -الذي رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة- الجزر اليابانية الجنوبية الصغيرة اليوم الجمعة، مما أعاق حركة النقل في المنطقة.

 

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