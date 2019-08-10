شاهد: الرئيس عباس يتجوّل داخل مخيم الجلزون شمال رام الله

رام الله - دنيا الوطنتفقد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله واطلع على اوضاع واحتياجات سكانه.ووضع الرئيس لدى وصوله المخيم اكليلا من الزهور على النصب التذكاري تكريما لشهداء المخيم، كما زار مركز الكرامة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز لهذه الشريحة من ابناء الشعب الفلسطيني، وعلى الخطط التطويرية للمركز.وتوجه أبو مازن، عقب ذلك الى قاعة مخيم الجلزون حيث كان في استقباله وجهاء وفعاليات ومؤسسات المخيم، وفق وكالة (وفا).ورافق الرئيس خلال جولته في المخيم: رئيس الوزراء محمد اشتية، وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، والمشرف العام على الاعلام الرسمي الوزير احمد عساف.