الجهاد الإسلامي: عشية عيد الأضحى يرتقي 4 شهداء شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إن عشية عيد الأضحى، قتل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين شرقي قطاع غزة، في استمرار للارهاب الإسرائيلي.



وقالت الجهاد الإسلامي، في تصريح صحفي: إنه "عشية عيد التضحية والفداء يرتقي 4 شهداء شرق المحافظة الوسطى"، مبينة أن "الإرهاب الإسرائيلي لن يُخمد الغضب المتصاعد في نفوس الأحرار".



وأضافت الحركة، أن اقتحام الأقصى والحصار على غزة وهدم منازل المواطنين والاقتحامات المستمرة لقرى ومدن الضفة والانتهاكات بحق الاسرى كلها عوامل تفجير قادم طالما يستمر العدوان والقمع والاستيطان، مابعة: "ووحده الاحتلال الصهيوني من يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانه وجرائمه:.



وختمت الجهاد الإسلامي، تصريحها، بالقول: "لقد أكدت التجارب على أن شعبنا لن يذل ولن يركع ومقاومته ستبقى متقدة".