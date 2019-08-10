الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تنعى الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، أن هذه الجريمة الإسرائيلية يتحمل الاحتلال تبعاتها والتي تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



ودانت الجبهة الجريمة الإسرائيلية النكراء، مشددة على أن الفلسطينيين بقواهم السياسية سيصُعدون من خطواته النضالية ومقاومتهم بكافة الأشكال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على فك الحصار ووقف عدوانه وإرهابه المنظم.



وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما اتجاه جرائم الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والانحياز الكامل للإدارة الأميركية إلى جانب دولة الاحتلال يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وعدوانها على شعبنا، طالما لم يتوفر أي رادع دولي يرغم إسرائيل على وقف عدوانها وإرهابها، وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



ودعت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوفاء بتعهداته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.