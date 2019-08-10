شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تنعى الشهداء الأربعة الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، أن هذه الجريمة الإسرائيلية يتحمل الاحتلال تبعاتها والتي تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودانت الجبهة الجريمة الإسرائيلية النكراء، مشددة على أن الفلسطينيين بقواهم السياسية سيصُعدون من خطواته النضالية ومقاومتهم بكافة الأشكال ضد الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على فك الحصار ووقف عدوانه وإرهابه المنظم.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما اتجاه جرائم الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصلين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والانحياز الكامل للإدارة الأميركية إلى جانب دولة الاحتلال يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها وعدوانها على شعبنا، طالما لم يتوفر أي رادع دولي يرغم إسرائيل على وقف عدوانها وإرهابها، وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للوفاء بتعهداته وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

أخبار ذات صلة

شاهد: الرئيس عباس يتجوّل داخل مخيم الجلزون شمال رام الله

شاهد: الرئيس عباس يتجوّل داخل مخيم الجلزون شمال رام الله

الأورومتوسطي وهيومينا: تدمير إسرائيل منازل الفلسطينيين بالقدس يرقى لجريمة تطهير عرقي

الأورومتوسطي وهيومينا: تدمير إسرائيل منازل الفلسطينيين بالقدس يرقى لجريمة تطهير عرقي

الجهاد الإسلامي: عشية عيد الأضحى يرتقي 4 شهداء شرقي قطاع غزة

الجهاد الإسلامي: عشية عيد الأضحى يرتقي 4 شهداء شرقي قطاع غزة

اتحاد المستهلك يطالب بوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي واستبداله بالدينار الأردني

اتحاد المستهلك يطالب بوقف التعامل بالشيكل الإسرائيلي واستبداله بالدينار الأردني

شاهد: لحظة انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها برفح

شاهد: لحظة انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها برفح

بسبب تدخل قيادات فتحاوية في عمله.. استقالة &#34;أبراش&#34; من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر

بسبب تدخل قيادات فتحاوية في عمله.. استقالة "أبراش" من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

أول تعليق من حركة حماس على قتل الاحتلال أربعة مواطنين

أول تعليق من حركة حماس على قتل الاحتلال أربعة مواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة

الجبهة الديمقراطية تنعى الشهداء الأربعة شرقي قطاع غزة

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الهيئة المستقلة: الأمن الداخلي بغزة ينقل محتجز لديه للعناية المركزة بمستشفى الشفاء

الهيئة المستقلة: الأمن الداخلي بغزة ينقل محتجز لديه للعناية المركزة بمستشفى الشفاء

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

مطالبة فلسطينية للمجتمع الدولي بإدانة زيارة نتنياهو لرام الله

مطالبة فلسطينية للمجتمع الدولي بإدانة زيارة نتنياهو لرام الله

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية