شاهد: لحظة انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها برفح

رام الله - دنيا الوطنتوفيت طفلة فلسطينية، اليوم السبت، إثر انهيار سقف وجدران منزل مهجور في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وانتشر مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة انتشال جثة الطفلة من تحت الأنقاض.وتوفيت الطفلة، وأصيب خمسة آخرين، جراء إثر انهيار سقف وجدران منزل مهجور، أثناء إنزال أضحية العيد في مخيم يبنا برفح.