أول تعليق من حركة حماس على قتل الاحتلال أربعة مواطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قتل الجيش الإسرائيلي، أربعة مواطنين، شرقي قطاع غزة، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية.



وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق مجموعة من الشبان الغاضبين؛ بسبب جرائمه المستمرة وارهابه المنظم وحصاره المتواصل لقطاع غزة.



وأضاف القانوع: إن حالة الغضب والضغط التي يعيشها الفلسطينيون، بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة، يتحمل نتائجها الاحتلال.



وأشار إلى أن "استمرار جرائم الاحتلال وسلوكه العدواني وحصاره الظالم لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية ردًا على ذلك".



يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم السبت، أنه قتل أربعة فلسطينيين، بزعم أنهم كانوا في طريقهم لاختراق الحدود الشرقية للقطاع، وتنفيذ عملية مسلحة.