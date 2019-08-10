شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على قتل الاحتلال أربعة مواطنين

أول تعليق من حركة حماس على قتل الاحتلال أربعة مواطنين
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قتل الجيش الإسرائيلي، أربعة مواطنين، شرقي قطاع غزة، بزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع: إن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق مجموعة من الشبان الغاضبين؛ بسبب جرائمه المستمرة وارهابه المنظم وحصاره المتواصل لقطاع غزة.

وأضاف القانوع: إن حالة الغضب والضغط التي يعيشها الفلسطينيون، بسبب استمرار الحصار على قطاع غزة، يتحمل نتائجها الاحتلال.

وأشار إلى أن "استمرار جرائم الاحتلال وسلوكه العدواني وحصاره الظالم  لغزة سيدفع الشباب الغاضب والثائر للقيام بردات فعل فردية ردًا على ذلك".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم السبت، أنه قتل أربعة فلسطينيين، بزعم أنهم كانوا في طريقهم لاختراق الحدود الشرقية للقطاع، وتنفيذ عملية مسلحة.

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها برفح

شاهد: لحظة انتشال جثة طفلة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها برفح

بسبب تدخل قيادات فتحاوية في عمله.. استقالة &#34;أبراش&#34; من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر

بسبب تدخل قيادات فتحاوية في عمله.. استقالة "أبراش" من رئاسة مجلس أمناء جامعة الأزهر

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

داخلية غزة تصدر تنويهًا حول عمل معبر رفح خلال فترة العيد

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا يزعم أنها أسلحة الفلسطينيين الأربعة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورًا يزعم أنها أسلحة الفلسطينيين الأربعة

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

بدء تفويج حجاج فلسطين إلى صعيد عرفات

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الطقس: أجواء صيفية عادية اليوم وغدًا

الطقس: أجواء صيفية عادية اليوم وغدًا

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الهيئة المستقلة: الأمن الداخلي بغزة ينقل محتجز لديه للعناية المركزة بمستشفى الشفاء

الهيئة المستقلة: الأمن الداخلي بغزة ينقل محتجز لديه للعناية المركزة بمستشفى الشفاء

حماس: المقاومة بالضفة تقترب من طرد الاحتلال الإسرائيلي

حماس: المقاومة بالضفة تقترب من طرد الاحتلال الإسرائيلي

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية