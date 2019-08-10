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شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى

الدفاع المدني يوجه خمسة إرشادات مهمة للمواطنين خلال عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الفلسطينيين؛للالتزام بمجموعة الإرشادات والتعليمات لتجنب الحوادث خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وخاصة تجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية، وأثناء التنقل بين المحافظات والمدن والبلدات.

ودعا الدفاع المدني، لعدم إضرام النيران في الأعشاب وتحذير الأطفال من اللهو والعبث بمسببات الحرائق والألعاب النارية وعدم السماح لهم بممارسة الهوايات والألعاب التي تشكل خطراً عليهم.

كما دعا للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة داخل مدن الملاهي والمسابح والمنتزهات العامة.

وطالب الدفاع المدني، العاملين في المنتزهات والمسابح الانتباه لزوارهم وتجنب الاكتظاظ على الألعاب وبرك السباحة ومراعات الألعاب التي تناسب الفئات العمرية والحالات المرضية مثل أمراض القلب وغيرها.

واشار إلى أنه سيتم تنظيم جولات تفقدية من قبل الدفاع المدني على هذه الأماكن تزامنا مع أيام العيد.

ودعا المواطنين لعدم التردد في الاتصال والإبلاغ عن الحوادث بطوارئ الدفاع المدني على الرقم 102 .

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