الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن الحكومة اللبنانية ستجتمع اليوم السبت؛ لتنهي أسابيع من الشلل السياسي بعد مصالحة بين السياسيين الدروز المتنافسين.



وقال الحريري، وفق ما نقل عنه (تلفزيون المستقبل): "من الآن ستكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون جميعا من أجل مصالح لبنان".



وجائ إعلان الحريري إثر نجاح لقاء المصالحة الذي عقد في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي، طلال أرسلان، بحضور الرؤساء الثلاثة، ميشيل عون، وسعد الحريري، ونبيه بري.