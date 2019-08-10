مباشر | أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عربي

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت
سعد الحريري
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن الحكومة اللبنانية ستجتمع اليوم السبت؛ لتنهي أسابيع من الشلل السياسي بعد مصالحة بين السياسيين الدروز المتنافسين.

وقال الحريري، وفق ما نقل عنه (تلفزيون المستقبل): "من الآن ستكون هناك صفحة جديدة وسنتعاون جميعا من أجل مصالح لبنان".

وجائ إعلان الحريري إثر نجاح لقاء المصالحة الذي عقد في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديمقراطي، طلال أرسلان، بحضور الرؤساء الثلاثة، ميشيل عون، وسعد الحريري، ونبيه بري.

أخبار ذات صلة

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

&#34;ركن الحج الأعظم&#34;.. أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات

"ركن الحج الأعظم".. أكثر من مليوني حاج على صعيد عرفات

من الحرير الخالص والذهب.. شاهد لحظة تبديل كسوة الكعبة

من الحرير الخالص والذهب.. شاهد لحظة تبديل كسوة الكعبة

بعد أزمة السياح الإسرائيليين.. الأردن يُعيد فتح مقام النبي هارون

بعد أزمة السياح الإسرائيليين.. الأردن يُعيد فتح مقام النبي هارون

وفود الحجاج تصل لعرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى

وفود الحجاج تصل لعرفات بعد اكتمال التصعيد لمنى

أبو غزالة: العيد لا يعني العُطلة وعلى الحكومة الأردنية زيادة الانتاجية

أبو غزالة: العيد لا يعني العُطلة وعلى الحكومة الأردنية زيادة الانتاجية

التعليقات

الدنيا حكايات

فوضى فتاوى دينية

فوضى فتاوى دينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

شاهد: الضابطة الجمركية تضبط شرائح وبطاقات شحن إتصالات إسرائيلية ومخدرات

شاهد: الاحتلال يواصل بحثه عن منفذي عملية &#34;عتصيون&#34; ونتنياهو يكشف تفاصيل جديدة

شاهد: الاحتلال يواصل بحثه عن منفذي عملية "عتصيون" ونتنياهو يكشف تفاصيل جديدة

شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية

شاهد: أول ضابطة فلسطينية تتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية

الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى

الهباش: الرئيس عباس يُتابع بغضب دعوات اقتحام الأقصى بعيد الأضحى

شاهد: الاحتلال يُصادر سيارة ويعتقل صاحبها بزعم استخدامها بعملية &#34;غوش عتصيون&#34;

شاهد: الاحتلال يُصادر سيارة ويعتقل صاحبها بزعم استخدامها بعملية "غوش عتصيون"

منوعات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان بالعباءات السوداء والحجاب في الحج

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

هل تجتمع نادين نجيم وقصي خولي من جديد في الموسم المقبل؟

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: كارول سماحة تحسم شائعة طلاقها وتخلع خاتم الزواج

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

شاهد: اليسا تتفاعل مع الجمهور في تونس وتقدم وصلة رقص على المسرح

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

بأولى حلقات ذا فويس.. أحلام تتسبب في غضب حماقي وراغب وسميرة

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

اليونيسف تختار نانسي عجرم وإبنتها ليا لتشجيع الرضاعة الطبيعية

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

سلاف فواخرجي برفقة ابنها حمزة في ظهور جديد

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: ميادة الحناوي تصاب بدوخة وتسقط على الأرض أثناء غنائها في تونس

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: هيا الشعيبي تحذر جمهورها برسالة عاجلة بعد إصابتها بمرض مفاجئ

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

شاهد: الفنان أحمد حاتم يحتفل بعقد قرانه.. من تكون عروسه؟

عربي

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

الحريري: المصالحة بين جنبلاط وأرسلان تمت

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

وافدون يعملون في قطر يضربون عن العمل

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية