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دولي

الولايات المتحدة تُهدد ألمانيا

الولايات المتحدة تُهدد ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أكد مبعوث للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن عدم رغبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيادة الإنفاق العسكري قد لا يترك للولايات المتحدة خيارا سوى نقل القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا.

ووفق شبكة (سكاي نيوز)‘ فإن تصريحات ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، تؤكد نفاد صبر ترامب بسبب تقاعس ميركل عن زيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي كما يريد حلف شمال الأطلسي.

وقال غرينيل لوكالة الأنباء الألمانية:"من الإهانة افتراض أن دافعي الضرائب الأميركيين يواصلون دفع الأموال لأكثر من 50 ألف أميركي في ألمانيا، لكن الألمان لديهم الفرصة لإنفاق فائضهم (منالميزانية) على البرامج المحلية".

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