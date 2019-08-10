موجة الحر ترفع عدد وفيات هولندا إلى رقم غير مسبوق

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رام الله - دنيا الوطن

أدت موجة الحر التي تجتاح أوروبا منذ أسابيع إلى زيادة عدد الوفيات في هولندا بشكل غير مسبوق، مع استمرار درجات الحرارة في تجاوز حاجز 40 درجة مئوية.



وقالت وكالة الإحصاءات الوطنية في هولندا: إن عدد الوفيات في البلاد خلال موجة الحر التي اجتاحت أوروبا في الآونة الأخيرة زاد بنحو 400 شخص مقارنة مع أي أسبوع عادي خلال فصل الصيف.



وذكرت الوكالة أن 2964 شخصا إجمالا توفوا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ يوم 22 تموز/ يوليو الماضي، أي أعلى بنسبة نحو 15% عن أي أسبوع عادي في الصيف.



وكانت درجات الحرارة متقلبة في جميع أنحاء أوروبا خلال موجة الحر في أواخر تموز/ يوليو المنصرم، وتجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هولندا للمرة الأولى منذ بدء التسجيل.



وقال الباحثون إن عدد الوفيات في هولندا خلال ذلك الأسبوع قورن بمعدل الوفيات خلال موجتين حارتين في 2006 كانتا من بين أطول الموجات الحارة على الإطلاق في البلاد.