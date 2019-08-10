اعتراض طائرة حوثية موجهة إلى السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" على مدينة خميس مشيط شرقي أبها بمنطقة عسير، جنوب غربي المملكة.



وقالت قناة (العربية الحدث) السعودية، اليوم السبت 10 آب "تم اعتراض طائرة مسيّرة أطلقتها الحوثي على خميس مشيط".



وكان الحوثيون أعلنوا في وقت مبكر صباح اليوم "تنفيذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف"، مؤكدين أن العملية "تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".