عدد ضخم لمرشحي انتخابات الرئاسة التونسية

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رام الله - دنيا الوطن

قدم 98 مرشحًا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في سبتمبر، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات.



وتقدم 42 مرشحاً، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة لوكالة (فرانس برس).



وستعلن الهيئة في 31 آب/ أغسطس القائمة النهائية للمقبولين بعد دراسة ملفاتهم.



وقدم الجمعة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ملف ترشحه عن حزبه "تحيا تونس". وأكد الشاهد في تصريحات للصحفيين إثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة.



وقال: "من يريد أن اقدم أستقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية".



كما قدم وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، ترشحه مدعوما من حزب "نداء تونس". وقد تردد كثيرا على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.



إلى ذلك، أودع رجل الأعمال والإعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعا شعار الدفاع عن الفقراء رغم أن القضاء وجه إليه تهماً بتبييض الأموال.



وحددت الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 أيلول/ سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول/ سبتمبر.



وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في17 أيلول/ سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.