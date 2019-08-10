لندن تغرق بالظلام.. ماذا حدث؟

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رام الله - دنيا الوطن

تعرضت أجزاء من العاصمة البريطانية لندن، وجنوب شرق إنجلترا، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي.



ووفق الحساب الرسمي لهيئة مواصلات لندن على موقع (تويتر)، فإن بعض إشارات المرور لا تعمل، منبهة المارة وقائدي السيارات من توخي الحذر أثناء القيادة والسير في الشوارع.



وأضافت الهيئة: "قد لا نتمكن من الرد على التغريدات في الوقت الحالي، يرجى متابعة حسابنا للحصول على التحديثات".



وتملك (ناشونال جريد) أنظمة نقل الكهرباء والغاز في إنجلترا وويلز وهي مسؤولة عن الموازنة بين الإمدادات والطلب بصفة يومية.



وواجهت خدمات القطارات في لندن وخارجها تأخير الرحلات أو إلغائها. وقالت شركة السكك الحديدية (ناشونال ريل) إن "عددا كبيرا من خطوط القطارات تأثر".