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دولي

فرنسا لترامب: لا نحتاج إلى إذن

فرنسا لترامب: لا نحتاج إلى إذن
رام الله - دنيا الوطن
ردت وزارة الخارجة الفرنسية، على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إيران.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن فرنسا "لا تحتاج إلى أي إذن" للإدلاء بموقف حيال إيران، وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، وفق (رويترز).

وفي رد ضمني على ترامب الذي اعتبر الخميس أنه لا يحق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث إلى إيران باسم الولايات المتحدة، قال لودريان: "بالنسبة إلى إيران، فإن فرنسا تعبر عن موقفها بسيادة تامة.. إنها تلتزم بقوة السلام والأمن في المنطقة وتعمل من أجل نزع فتيل التوتر ولا تحتاج إلى أي إذن للقيام بذلك".

وأضاف لودريان في بيان "أن فرنسا ملتزمة باتفاق فيينا الذي يمنع انتشار الأسلحة النووية. وتحترم توقيعها، على غرار أطراف الاتفاق الآخرين باستثناء الولايات المتحدة، وهي تطالب إيران بشدة بأن تعاود الوفاء بالتزاماتها" التي ينص عليها الاتفاق.

وخلص الوزير الفرنسي إلى أن "تصاعد التوتر يستوجب مبادرات سياسية لضمان شروط الحوار. هذا ما يفعله الرئيس ماكرون بكل شفافية مع شركائنا، وفي مقدمتهم الأوروبيون الموقعون. بالتأكيد أنه يبقي السلطات الأمريكية على إطلاع. يجب بذل كل الجهود لتفادي أن يتحول هذا الوضع النزاعي إلى مواجهة خطيرة".

ووجّه ترامب الخميس انتقاداً شديداً إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله "إشارات متناقضة" إلى إيران، مؤكّداً أنّه "لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها".

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إيران لديها مشكلات مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدّث إلى الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون إشارات متناقضة من جميع أولئك الذين يزعمون أنّهم يمثّلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون".

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