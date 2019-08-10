الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم سيدة ويستولي على مركبة شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، اربعة مواطنين بينهم سيدة من بلدة بيت كاحل شمال الخليل واعتدت على آخرين بالضرب، كما استولت على مركبة لاحد المعتقلين.



وأفادت الوكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان: عكرمة صالح خليل جابر العصافرة (28 عامًا)، وشقيقه نصر (20 عامًا)، وقاسم عارف خليل جابر العصافرة (30 عامًا)، وزوجته إيناس نبيل العصافرة (26 عامًا)، كما استولت على مركبة الشاب المعتقل قاسم العصافرة.



وأوضحت الوكالة، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على الشقيقين زيد وأحمد عارف العصافرة وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.