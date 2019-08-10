الاحتلال يلاحق الصيادين قبالة سواحل غزة

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.



ووفق ما أفادت به مصادر محلية، فإن زوارق الاحتلال الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة 8 أميال بحرية.